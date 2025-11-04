Kurt Villavicencio sobre postulación de Flor Polo a la cámara de diputados: “No sabe nada”

Tras conocerse la noticia que Flor Polo intentará alcanzar un cargo a la cámara de diputados en las elecciones generales del 2026 con Somos Perú, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, opinó sobre la postulación de la hija de Susy Díaz.

En declaraciones, Kurt precisó que Florcita debería informarse más sobre los sucesos que vienen atemorizando a los ciudadanos del país. Además, le recomendó que mejor de un paso al costado de los temas políticos.

“Bien pancha la Florcita. Dice que va a eliminar la delincuencia, pero ni el presidente (José Jerí) puede hacerlo (…) No entiendo la paradoja del número 10 que usará. Florcita no sabe (nada). Es muy guapa, un personaje querido, pero no sabe decir dos palabras”, comentó.

¿APOSTARÁ POR FLOR POLO?

Al escuchar su desenvolvimiento sobre los temas que tienen en vilo a los peruanos, Kurt Villavicencio descartó con meses de anticipación apoyar a Flor Polo en su aventura política rumbo a las elecciones del próximo año. “Disculpa Florcita, pero mi voto no lo tienes”.