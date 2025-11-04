Flor Polo previo a las elecciones 2026: “De llegar al Congreso acabaré con la delincuencia”

Luego de conocerse la noticia de que Flor Polo postulará al Congreso en las elecciones generales del 2026, la hija de Susy Díaz, decidió compartir una serie de propuestas que tiene en mente para todos los peruanos.

Ante los constantes casos de inseguridad ciudadana, Florcita reveló a las cámaras de Todo Se Filtra, que, de obtener un puesto en la cámara de diputados, terminará con la ola criminal que viene poniendo en zozobra los ciudadanos.

“Si llego entrar como diputada, voy a realizar proyectos de ley para acabar con la delincuencia. Hay muchas extorsiones y he sufrido de ello. También, bajaré los impuestos porque son demasiados altos”, reveló.

¿CUÁL SERÁ SU ESTRATEGIA PARA GANAR VOTOS?

Con el propósito de recibir el apoyo de los ciudadanos, Flor Polo aseguró que recorrerá todos los distritos de Lima con el número 10, el cual se lo pondrá en la espalda, algo similar a la estrategia que implementó su mamá décadas atrás.