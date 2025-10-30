Miguel Moreno le ofreció disculpas a Samantha Batallanos: ¿Qué le dijo el humorista?

Tras salir de una entrevista en una radio local, Samantha Batallanos acusó a Miguel Moreno de haberle 'incomodado' con una serie de bromas, la cual causó la indignación de la modelo, quien lo consideraba un humorista respetuoso.
En conversación con Todo Se Filtra, Samantha contó que Moreno le hizo una serie de chiste de alto calibre, cruzando la línea del respeto, por lo que, consideró que no volvería a estar en un mismo espacio con él.
"Me hizo sentir horrible, fue humillante. Fue agresor. Hizo un cúmulo de cosas refiriéndose a preguntas sobre sexo, mi cuerpo, parte de mi cuerpo que le gusta más a los hombres sobre mi cuerpo. Hacía chistes groseros y asquerosos", declaró.
MIGUEL MORENO PIDIÓ DISCULPAS
A primera instancia se esperó que Miguel Moreno saliera en la cabina de la radio pidiéndole disculpas a Samantha Batallanos, sin embargo, eso no sucedió, sino que, compartió un audio donde se escucha arrepentido de lo que había hecho.