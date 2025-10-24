Productor peruano responde a La Chilindrina: “Cuando vino al Perú estaba en óptimas condiciones”

Luego de que María Antonieta de las Nieves contara en un podcast de México que vivió momentos difíciles cuando llegó al Perú para iniciar su temporada de circo, asegurando que comenzó a enfermarse desde que llegó al país.

Tras estos comentarios, el productor José Luis Aguilar decidió responderle a la popular Chilindrina, recordando que antes de que se levante su carpa circense en Lima, no presentó ningún tipo de problema en su estado de salud.

“He trabajado muchos años con la señora (Maria Antonieta de las Nieves) y nunca he tenido problemas. Un mes antes de que venga al país hicimos un enlace con ella, y estaba en perfecto estado, no tenía ningún problema. Cuando llegó a Lima su manager me dijo que solo estaba cansada”, declaró en Todo Se Filtra.

TRABAJO COMPLEJO QUE REALIZABA

De acuerdo al productor peruano, María Antonieta de las Nieves tenía un trabajo titánico en el circo, ya que, diariamente se tomaba más de cien fotos con sus fanáticos, quienes pagaban cerca de S/90 para conseguir una instantánea con la recordada niña de las pecas del Chavo del Ocho.