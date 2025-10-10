Dina Boluarte rompe su silencio tras vacancia y asegura estar “con la conciencia tranquila”

La expresidenta Dina Boluarte rompió su silencio esta tarde y se pronunció ante los medios de comunicación tras su vacancia aprobada ayer por el Congreso de la República con más de 120 votos a favor. Según la exmandataria, mantiene la conciencia tranquila respecto a su gestión.

Boluarte se dirigió a la prensa desde su vivienda en el distrito de Surquillo, acompañada de su abogado, adonde llegó la noche de ayer tras dejar Palacio de Gobierno.

"Estoy tranquila con mi conciencia. Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos", indicó la exmandataria a los periodistas presentes.

DINA BOLUARTE DESCARTA ABANDONAR EL PAÍS

La expresidenta también descartó salir del país para evadir a la justicia y aseguró que permanecerá en su vivienda. "La calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país", reafirmó.

Asimismo, negó haber pedido asilo político tras su vacancia. "Desde ayer y esta mañana se ha especulado que estaba buscando asilo, pero nada de eso es cierto. Estoy aquí y no está en mi pensamiento dejar el país", aseguró.