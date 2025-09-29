Abogado de ‘Cri Cri’ no descarta que primo de Jefferson Farfán pueda regresar a la cárcel

Tras la emisión de El Valor de la Verdad de Christian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán conocido como ‘Cri Cri’, quien es señalado del presunto delito de violación, causó la reacción de la parte denunciante, asegurando que tiene prueba de las imputaciones.

En medio de esta situación, el abogado del familiar de Farfán, Eduardo Medina, reveló que Martínez Guadalupe podría regresar a prisión, siempre y cuando el veredicto de las autoridades de justicia cambie.

“La prisión efectiva puede darse cuando haya un nuevo juicio (…) Los abogados de la otra parte están seguros que el fallo se revertirá y él va a volver a prisión. La Fiscalía está que pide que se anule, no está que pide que se revoque”, mencionó.

PODRÍA HABER NUEVO JUICIO CONTRA ‘CRI CRI’

De acuerdo a Eduardo Medina, la defensa legal de la víctima estaría solicitando la nulidad del caso, para que pueda empezar un nuevo juicio contra ‘Cri Cri’, donde participarían otros jueces, y por lo que determinen podría retornar a prisión.