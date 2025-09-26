“Gustavo Salcedo podría recibir una pena de 8 años de cárcel”, asegura Nadia Tarazona

Tras conocerse que en horas de la mañana de este viernes 26 de setiembre, el aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, habría agredido al exproductor de la exmiss Perú, Christian Rodríguez, la abogada y conductora de Paren Todo, Nadia Tarazona, decidió brindar su punto de vista desde la vía legal sobre lo que le prepararía a Salcedo.

Durante una conversación con Kurt Villavicencio en Todo Se Filtra, Tarazona mencionó que debido a los exámenes que se ha sometido Rodríguez, se podría determinar la pena contra el padre de los hijos de Maju, donde estaría recibiendo una pena superior de 5 años.

“Tenemos un caso donde existen lesiones. Vamos a diferenciar si es que son leves, graves, eso lo va estipular exactamente cuanto sea el diagnostico de la incapacidad (…) Si hablamos más de 30 días, podría ser grave que incluso podría conllevar de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad”, manifestó.

RECONOCIÓ A GUSTAVO SALCEDO COMO AGRESOR

En sus primeras declaraciones, Christian Rodríguez reconoció a Gustavo Salcedo, como la persona que lo agredió después de haber chocado su vehículo donde se transportaba junto a su familia por las calles de San Borja.