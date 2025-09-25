Sofía Delgado a Paul Michael sobre pensión de su hija: “Le pediría 2 mil soles”

En medio de la visita de la tía de Paul Michael al set de Todo Se Filtra donde arremetió contra Sofía Delgado, a quien la calificó de ‘ociosa’ y ‘sucia’, la madre de la hija del cantante decidió hablar sobre la situación que atraviesa con el exintegrante de La Combinación de La Habana.

Durante su conversación con Kurt Villavicencio, Sofía aseguró que debería llegar a un acuerdo con el ‘colágeno’ de Pamela López por el bienestar de la pequeña que tienen en común. Además, mencionó que podría solicitarle una pensión de más de S/1 mil por mes.

“Yo le dije a Paul que tengo que alquilar un departamento porque tengo que mudarme con mi hija. El departamento tenemos que pagarlo ambos porque obviamente tiene responsabilidad con su hija (…) De pagar todos los gastos de la pequeña, le pediría 2 mil soles”, declaró.

PAUL MICHAEL NO CUMPLIÓ EL ACUERDO

De acuerdo a lo comentado por Sofía Delgado, Paul Michael no cumplió un pacto al que ambos habían llegado por el bienestar de su pequeña. “Quedé con él en que tenía que buscarle ayuda psicológica a mi hija, si quería vincularla con otras personas”.