Tía de Paul Michael arremete contra Sofía Delgado: “Ella es tendera en España”

En medio de los problemas que atraviesan Paul Michael y la madre de su hija, Sofía Delgado, la tía del popular ‘colágeno’ de Pamela López, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, arremetió contra la progenitora de su sobrina.

Durante una comunicación con Kurt Villavicencio, la pariente del exintegrante de La Combinación de La Habana reveló que Sofía estaría involucrada en actos ilícitos en Europa, por lo que, tendría pruebas de lo que está hablando.

“Tengo denuncias cuando ella robaba tarjetas en España y las clonaba. Era tendera (…) Su actual pareja la ha denunciado (…) Sofía es tendera allá. Hemos contratado un abogado para que saque las denuncias de Sofía Delgado que tiene en España”, mencionó.

ERA UNA PERSONA QUE QUERÍA TODO PARA ELLA

De acuerdo a la tía de Paul Michael, la madre de la pequeña de Paul Michael, era una persona que solo le gustaba velar por sus intereses personales y no de la familia del cantante. “Cuando mi sobrino le quería dar dinero a su mamá, Sofía se molestaba”.