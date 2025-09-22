Madre de la hija de Paul Michael sobre tía del ‘colágeno’: “Amenazó con matar a mis hermanos”

En medio de los problemas que existen entre la madre de la hija de Paul Michael, Sofía Delgado, y el colágeno de Pamela López, la progenitora de la pequeña del exintegrante de La Combinación de La Habana hizo increíbles revelaciones de un familiar de Paul.

Durante una comunicación con un equipo de Todo Se Filtra, Sofía reveló que la tía de la pareja de Pamela, constantemente le escribe para amenazarla con hacerle algo en contra de ella y diversos miembros de su familia.

“Pediré garantías contra mi vida, porque ella me amenaza constantemente. Comenzó a escribirme de muchas cuentas a amenazarme que vendrá a mi casa a pegarme. A mis hermanos los llamó a decirles que lo van a matar”, comentó.

DECLARACIONES DE LA TÍA DE PAUL MICHAEL

En medio de la visita de un equipo de Todo Se Filtra al evento donde participó Elías Montalvo, la tía de Paul Michael decidió arremeter contra Sofía Delgado tildándola de ‘cochina’ y una persona que habría cometido delitos en España.