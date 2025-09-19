Fernando Llanos descarta regresar a la televisión peruana: “Ya cumplí mi sueño”

Su despido de un canal local causó el asombro de los televidentes nacionales, sin embargo, Fernando Llanos decidió aprovechar las herramientas digitales para poder inmiscuirse en las plataformas de internet, donde se ha convertido en una persona reconocida por su trabajo.

Durante un recorrido de un equipo de Todo Se Filtra, el periodista contó su experiencia que tuvo por varios años en la televisión peruana, lo cual ya quedó, en el pasado, dejando en claro que su etapa en este medio tradicional terminó para siempre.

“Hay que ir a buscar la noticia en la calle (…) Estoy disfrutando de la vida y mi familia. La gran bendición que llegó es que me hayan despedido y me den la oportunidad de abrirme camino solo (…) Ya viví en la televisión por 27 años. Mi sueño de tele ya lo cumplí”, expresó.

SE VIENEN NOVEDADES EN SU CANAL DE TIKTOK

Previo a las elecciones generales del 2026, Fernando Llanos reveló que muy pronto se vendrán novedades en su canal de TikTok. “Vamos a tratar algo importante para la campaña electoral, para que la gente sepa por quién votar”.