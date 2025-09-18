Jorge Luis Salinas: conoce al único represente de Sudamérica en el ‘Milano Fashion Week’

No solo la gastronomía es orgullo para los peruanos, sino los diseñadores de prendas. Jorge Luis Salinas, es un digno representante de nuestro país en la moda, ya que, es el único representante del continente sudamericano en el ‘Milano Fashion Week’.

“Cuando uno hace un producto de calidad, su trabajo es reconocido (…) Somos cuatro internacionales (…) Después todos son italianos. El único sudamericano soy yo. Los demás son chinos, japoneses e ingleses”, manifestó Jorge Luis en Todo Se Filtra.

NO RECIBE EL APOYO DEL GOBIERNO

A pesar de que representa al Perú a nivel mundial, Jorge Luis Salinas reveló que no recibe ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno de Dina Boluarte, por lo que, todos los gastos que realiza el mismo se los costea.

“Todo (el trabajo) es familiar y de amigos que son inversionistas (…) Hacer moda es carísimo, es como comprarse un departamento en cada desfile (…) Ahora estamos viajando como 10 personas (al desfile)”, mencionó.