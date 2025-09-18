Lucía de la Cruz desmiente a su hijo por supuesta apropiación de dinero: “Habla estupideces”

Después de que el hijo de Lucía de la Cruz, Christian Wong de la Cruz, indicara que su madre se habría quedado con S/8 mil que fue depositado por error por un empresario a su cuenta bancaria, la criolla decidió responderle a su primogénito.

En medio de una entrevista vía telefónica con un equipo de Todo Se Filtra, Lucía negó rotundamente haberse apropiado del dinero, asegurando que este tema le ha causado una gran decepción por parte de su hijo.

“Me duele mucho el error que cometieron los señores de Cañete, nunca me negué a no hacer una devolución (…) Voy a devolverlo, no tengo los errores que mi hijo haya cometido (…) No entiendo porque Christian habla tanta estupidez y miente (…) Me tiene hasta las coronillas”, comentó la criolla fiel a su estilo.

MANTIENEN UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE

Tras lo revelado por Christian Wong, quien aseguró que se comunica con su madre, pero no obtiene una respuesta, Lucía de la Cruz enfatizó que habla con su primogénito. “Él sabe perfectamente que me comunicó todos los días”.