Madre de la hija de Paul Michael arremete contra el cantante: “Tanta droga te dejó sin neuronas”

Al parecer la guerra entre Sofia Delgado, madre de la hija de Paul Michael, y Pamela López, ha sido declarada, después de que el cantante presentara a su pequeña a la madre de los hijos de Christian Cueva, y a su vínculo familiar.

Esta situación exacerbó los ánimos de Sofía, quien, por medio de sus redes sociales, decidió arremeter contra el exintegrante de La Combinación de La Habana, asegurando que el popular ‘colágeno’ estaría vinculado a sustancias ilícitas.

“Sigue usando la inocencia de tu hija y las ganas que tiene ella de compartir tiempo contigo para hacer de eso un show (…) Deberías cuidar la salud mental de tu hija, quien debería ser tu prioridad. Definitivamente TANTA droga te dejó sin neuronas”, escribió.

TENÍA MALOS COMPORTAMIENTOS

En comunicación con Todo Se Filtra, Sofía Delgado reveló que en muchas oportunidades Paul Michael iba a ver a su hija y tenía una serie de comportamientos raros. “Venía con su pareja y se ponía a gritar en la calle para que le baje a la bebé”.