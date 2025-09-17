Maju Mantilla anuncia que tomará acciones legales contra medios que manchen su honra

Al parecer las revelaciones de Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla, será un tema que se hablará durante los próximos días. El padre de los hijos de la exmiss Perú reveló que la trujillana le habría engañado, causando que algunos medios hagan seguimiento a lo comentado por el empresario.

Tras haberse mantenido al margen sobre esta situación, la exreina de belleza compartió un video en sus plataformas digitales asegurando que iniciará acciones legales contra los espacios televisivos y digitales que continúen involucrándola en temas que no tiene nada que ver.

“Es increíble como medios de comunicación digital y televisión difunden información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron. Lo hacen de forma constante (…) Me reservo mi derecho a tomar acciones legales correspondientes”, expresó.

TODAS LAS IMPUTACIONES EN SU CONTRA SERÍAN FALSAS

Luego de haber visto la grabación compartida por Maju Mantilla, Kurt Villavicencio llegó a la conclusión que todas las imputaciones que le hicieron a la exmiss Perú con un presunto “affaire” con George Slebi o su productor son falsas.