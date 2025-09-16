¿Mall de Jefferson Farfán en crisis? Espacios lucen vacíos y con poca afluencia de personas

Tras haber anunciado su retiro del fútbol con la camiseta de Alianza Lima, Jefferson Farfán, decidió alejarse de los terrenos de juego, para comenzar una vida empresarial en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur al inaugurar un centro comercial hace menos de un año.

Con el paso de los meses, el popular ‘Foquita Mall’ estaría viviendo uno de sus momentos más críticos desde su apertura, a pesar de que, en un primer momento se presagiaba que iba a ser el boom en esta zona de Lima.

¿ESTARÍA EN CRISIS EL CENTRO COMERCIAL?

Un equipo de Todo Se Filtra llegó hasta el centro comercial del exjugador y pudo comprobar que hay una serie de espacios en el interior del establecimiento que lucen abandonados, que poco a poco se llenan de desperdicios. Además, de la poca afluencia de visitantes.

En vísperas de que comience el verano en Lima, algunas de las personas que concurren al mall, revelaron que las instalaciones del ‘Foquita Mall’ podría lucir abarrotados dentro de unos tres meses, por lo que, mencionaron que la ausencia de ciudadanos es por la temporada.