Hijo del ‘Chato’ Barraza en el ojo de la controversia: habría golpeado a la madre de su hijo

El hijo de Miguel ‘El Chato’ Barranza, José María Barraza se encuentra en el ojo de la controversia, después de que la madre de su hijo, que hasta el momento no lo reconoce, Andrea Muñoz revelara cosas oscuras del primogénito del comediante.

Duranta una conversación con el equipo de Todo Se Filtra, Andrea contó diversos episodios que vivió con José María, destacando un momento en el que el salsero la agredió mientras ella se encontraba gestando de su pequeño.

“No le pasa pensión a mi hijo desde que ha nacido (…) Él (José María Barranza) no lo ha firmado, nunca lo ha reconocido (…) Exijo la dignidad de mi hijo. Cuando estaba embarazada me agredió salvajemente porque le descubrí una infidelidad”, mencionó.

NO QUISO LA AYUDA DE NADIE

Andrea Muñoz comentó que el primo de José María Barraza, Carlos ‘Tomate’ Barraza, le ofreció darle un apoyo a su familiar, sin embargo, al llegar al centro de conciliación, los dejo plantado a los dos, por lo que, no obtuvieron ningún tipo de respuesta.