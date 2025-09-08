Greissy Ortega sobre Ítalo Villaseca: “Me golpeó por haber revisado el dinero de su billetera”

Al parecer un nuevo conflicto en Chollywood entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca ha iniciado, el último domingo en un programa dominical el padre de uno de los hijos de la hermana de Milena Zárate desmintió las acusaciones de Greissy de ser un supuesto agresor.

La negativa de Ítalo causó la reacción de la colombiana, quien en su visita al set de Todo Se Filtra, en conversación con Kurt Villavicencio, mencionó que el progenitor de uno de sus pequeños la agredió solo por revisar el dinero que tenía guardado.

“El 19 de noviembre, él me golpea con la supuesta billetera porque no fue así. Él me metió un golpe por haberle supuestamente revisado la billetera de cuánto le habían pagado”, manifestó la hermana de Milena.

ESTARÍA RECIBIENDO AMENAZAS DE MUERTE

Tras las revelaciones a Kurt, Greissy Ortega mencionó que familiares de Ítalo Villaseca se comunicaron con ella, para amenazarla, sin embargo, la colombiana dejó en claro que nadie la silenciará y seguirá contando la verdad de los hechos.