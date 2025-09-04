Kurt Villavicencio sobre defensa de Rosario Sasieta a Pamela López: “Lo hizo por canje”

Luego de conocerse por medio de un comunicado difundido en redes sociales que Rosario Sasieta no sigue más como abogada de Pamela López, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, decidió opinar al respecto del distanciamiento de ambas personas.

En declaraciones, el presentador comentó que no cree que los servicios de la exministra de la Mujer en favor de la aún esposa de Christian Cueva el trabajo que venía realizando en beneficio de ella y sus hijos. “Podrá haber sido ad honorem, pero para mí todo ha sido por canje publicitario”.

AMBAS SALIERON BENEFICIADAS DE LA SITUACIÓN

De acuerdo a Kurt Villavicencio cada vez que Pamela López y Rosario Sasieta llegaban a diversos programas de entretenimiento, salían beneficiadas con las entrevistas que llegaban a otorgar. “Las dos se han beneficiado con la asociación”.

Finalmente, el conductor de Todo Se Filtra recordó que antes de que termine el 2025, el tema del divorcio entre Pamela López y Christian Cueva, llegarán a su final, donde se conocerá si la madre de sus pequeños recibirá la pensión de 64 mil soles.