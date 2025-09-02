Juan ‘Chiquito’ Flores: Madre de su último hijo revela que exjugador le pidió que abortara

Tras haberse retirado de los terrenos de juego, el exarquero Juan ‘Chiquito’ Flores, se encuentra envuelto en un problema con la madre de su último hijo, Katherine Damián Pinedo (30), quien reveló que el exjugador no se quiere hacer cargo del pequeño.

Durante su visita al set de Todo Se Filtra, Damián Pinedo le contó a Kurt Villavicencio, que el expelotero buscaba que no tenga al bebé. “El me dijo que vea un lugar y que él iba a estar ahí conmigo, pero me dijo que lo aborte y que me iba ir a ver”.

Ante ese pedido, Katherine Damián Pinedo le mostró una postura negativa, debido a que, no pensaba seguir las órdenes de Flores, quien desapareció de su entorno, hasta el momento que dio a luz. “Me dijo: Ya nació mi ‘Chiquito’ junior”.

MADRE PASA MOMENTOS COMPLICADOS

No pudo contener las lágrimas y reveló que el hijo que ha tenido con Juan ‘Chiquito’ Flores atraviesa momentos complicados en su salud, por lo que, le pidió que pueda apoyarla con los gastos que se presentan. “A mi bebé le diagnosticaron epilepsia”.