Maryto denuncia que extorsionadores le exigen S/50 mil: “Plata o plomo”

La ola de inseguridad continúa incrementándose diariamente en el Perú. Esta vez, el salsero Maryto visitó los estudios de Todo Se Filtra y reveló que se ha convertido en víctima de extorsión. Los delincuentes le exigen S/50 mil para no atentar contra su vida.

Del mismo modo, el cantante compartió los mensajes que le enviaron los criminales a su número personal, donde se conoció que, de no llegar a un acuerdo con los hampones, podrían cometer algún acto delictivo en su contra.

“Tío Maryto queremos tu colaboración de 50 mil soles para no atentar contra la vida tuya ni la de tu familia, mucho menos la de tu negocio (…) Aquí la plata es la garantía de tu vida porque los tombos (policías) no te van a dar una solución solo empeoraran tu problema (…) Plata o plomo”, se puede leer en la comunicación de los extorsionadores con el salsero.

TIEMPO PARA SOLUCIONAR LA EXTORSIÓN

En conversación con Kurt Villavicencio, Maryto manifestó que los extorsionadores le han dado un plazo de 24 horas para llegar a una solución, caso contrario podrían iniciar a cometer los atentados que han prometido en sus mensajes.