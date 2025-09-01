¡Todo se filtra!

01/09/2025

Christian Cueva regresa al Perú para reencontrarse con sus hijos después de varios meses

Futbolista nacional se quedaría en el país por los próximos tres días para estar con sus pequeños.



Al parecer los enfrentamientos entre Pamela López y Christian Cueva están llegando a su fin. El fin de semana, el actual jugador de Emelec arribó a la capital procedente de Ecuador para reencontrarse con sus hijos después de varios meses.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez con un resguardo y en compañía de su abogada, ‘Aladino’ decidió pronunciarse al respecto y agradeció a su equipo por el permiso que le otorgaron para volver a verse con sus pequeños.

“Conversé con el club y me dieron algunos días para ver a mis hijos. Mis abogados están llevando todo el tema judicial, y hasta el momento todo está marchando viento en popa”, comentó el volante nacional.

MUY CONTENTO EN ECUADOR

A su salida de Cienciano con destino a Ecuador para defender la camiseta de Emelec, Christian Cueva, reveló que, en el país norteño, los dirigentes e hinchas lo han recibido de la mejor manera, por lo que, siempre busca devolverles el agradecimiento con triunfos.


Temas Relacionados: Christian CuevaEcuadorEmelecHijosLocalesPamela López

También te puede interesar:

BANNER