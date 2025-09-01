Christian Cueva regresa al Perú para reencontrarse con sus hijos después de varios meses

Al parecer los enfrentamientos entre Pamela López y Christian Cueva están llegando a su fin. El fin de semana, el actual jugador de Emelec arribó a la capital procedente de Ecuador para reencontrarse con sus hijos después de varios meses.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez con un resguardo y en compañía de su abogada, ‘Aladino’ decidió pronunciarse al respecto y agradeció a su equipo por el permiso que le otorgaron para volver a verse con sus pequeños.

“Conversé con el club y me dieron algunos días para ver a mis hijos. Mis abogados están llevando todo el tema judicial, y hasta el momento todo está marchando viento en popa”, comentó el volante nacional.

MUY CONTENTO EN ECUADOR

A su salida de Cienciano con destino a Ecuador para defender la camiseta de Emelec, Christian Cueva, reveló que, en el país norteño, los dirigentes e hinchas lo han recibido de la mejor manera, por lo que, siempre busca devolverles el agradecimiento con triunfos.