Rosario Sasieta anuncia que no es más abogada de Pamela López: ¿Quién la defenderá?

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Rosario Sasieta, anunció que no continuará ejerciendo el cargo de abogada en beneficio de Pamela López. En el pronunciamiento, de la exministra de la Mujer, reveló que no cobraba nada por sus servicios.

De igual manera, la también conocida como ‘Señora Ley’ aseguró que la madre de los hijos de Christian Cueva recibirá una mensualidad que supera los 10 mil soles en favor de sus pequeños, dejando en claro que han hecho un buen trabajo.

“Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela Lopez Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha. Asimismo, queremos indicar que, actualmente la Sra. Lopez ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a S/ 12,000 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES); y que el día de ayer, 19 de agosto de 2025, hemos logrado una CONCILIACIÓN con el Sr. Christian Cueva sobre el Régimen de Visitas de sus menores hijos ante el 6° Juzgado de Familia de Lima”, indica el comunicado.

¿QUIÉN DEFENDERÁ AHORA A PAMELA LÓPEZ?

Al tener conocimiento de esta noticia, Pamela López utilizó su cuenta de Instagram y por medio de una historia, agradeció a Rosario Sasieta por el apoyo que le brindó por más de un año y reveló que Gino Zamora Vega, será el encargado de defenderla de ahora en adelante.