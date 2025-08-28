Roberto Guizasola: denunciante continúa llamándolo y revela que mintió ante la Fiscalía

Tras conocerse la denuncia de Alexandra Díaz, conocida como ‘La Gordibuena’ meses atrás por abuso contra Roberto Guizasola, el caso al parecer tomaría un giro total, luego de conocerse que la denunciante estaría tratando de comunicarse vía teléfono con el supuesto agresor.

AMIGA DESENMASCARA A ‘LA GORDIBUENA’

En conversación con Todo Se Filtra, Rosa Lara, desenmascaró a la popular ‘Gordibuena’ asegurando que la denunciante habría engañado con sus declaraciones a las autoridades del Ministerio Público, solo con el hecho de perjudicar al expelotero.

“Tengo pruebas donde sus padres le dicen que mienta a la Fiscalía, que ella también, le ha mentido a la fiscal, que se puede ir preso”, mencionó en primer momento. En un audio revelado, Alexandra Díaz expresó que existe un temor por haber engañado a la entidad de justicia, por lo que podría pagarlo muy caro.

Finalmente, Rosa comentó que todo esto formaría parte de una estrategia de su familia para hacerle daño a Roberto Guizasola. “Hay una presión de su padre (…) Está obsesionada con Roberto porque es el amigo del enemigo de ella”.