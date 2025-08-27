Tía de Jefferson Farfán sobre salida de ‘Cri Cri’ de Lurigancho: “Gracias a Dios se hizo justicia”

En horas de la tarde de este miércoles 27 de agosto, se conoció que el primo de Jefferson Farfán, conocido como ‘Cri Cri’ salió del penal de Lurigancho donde venía cumpliendo prisión preventiva por presuntos tocamientos en agravio de una joven.
Desde los exteriores del centro penitenciario, la tía de Farfán, Cecilia Guadalupe, decidió agradecer a todas las personas que creyeron en la inocencia de su hijo. Además, enfatizó que poco a poco la verdad está saliendo a la luz.
“Estoy feliz con la salida de mi hijo. Gracias a Dios se hizo justicia que es lo que se quería. Sus hijos han sufrido bastante, su suegra, mi hermana, toda la familia (…) Lo recibiremos con todo el cariño que se merece”, mencionó la progenitora del primo de ‘La Foquita’.
CONSIDERA QUE CRI CRI ES INOCENTE
De acuerdo a Cecilia Guadalupe, Cri Cri estuvo afectado por haber llegado al penal de Lurigancho, sin embargo, ella siempre creyó en la inocencia de su hijo. “No quería comer, estaba mal y deprimido (…) Cuando uno es inocente. Él sabía muy bien que no había hecho nada. Ya demostró su inocencia”.