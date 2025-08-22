Mark Vito niega infidelidad y le desea lo mejor a Keiko Fujimori: “Ojalá encuentre un buen chico”

Luego de las revelaciones de Keiko Fujimori en una entrevista con Magaly Medina, donde dejó abierta la posibilidad del fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella, se debió a una presunta infidelidad del padre de sus hijas.

Ante estas revelaciones, el ahora influencer negó haber traicionado a la lideresa de Fuerza Popular. Además, manifestó que no quiere caer en los dimes y diretes que generan los medios de comunicación. “Yo no voy a pisar el palito. Quiero llevar la fiesta en paz. Terminamos en buenos términos”.

LE DESEA LO MEJOR A KEIKO FUJIMORI

En declaraciones a Todo Se Filtra, Mark le deseo lo mejor a Keiko Fujimori y espera que muy pronto le vuelva a llegar el amor, así como a él. “Ambos estamos en nuestro prime. La verdad, quiero que encuentre a un buen chico porque se lo merece”.

Finalmente, el exesposo de la excandidata presidencial tiene planes de matrimonio, pero todo ello dependerá de lo que diga el tiempo. “Estamos en planes”, comentó el influencer, quien mencionó que continuará trabajando en redes sociales.