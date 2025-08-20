Pamela López en problemas: abogada de Christian Cueva anuncia demanda

Luego de que Pamela López comentara en un medio local que personas vinculadas a Christian Cueva comenzaron a llamar en altas horas de la noche a su saliente, Paul Michael, lo que le habría costado una demanda en su contra.

Para brindar más detalles de la querella presentada contra Pamela, la abogada del jugador, Medaly Barrientos reveló que hasta las últimas instancias han pedido unas disculpas por las declaraciones, sin embargo, no ha sucedido ello, por lo que procederán legalmente.

“Le hemos pedido la rectificación, obviamente no se ha dado y bueno como defensa vamos a seguir con las acciones legales como corresponden (…) La idea era que evitemos este tipo de situaciones, pero la señora (Pamela López) persiste en sus afirmaciones”, comentó.

PIPA DE LA PAZ EN RÉGIMEN DE VISITAS

Después de que Pamela López anunciara que se llegó a un acuerdo en el régimen de visitas con Christian Cueva, la abogada del futbolista de Emelec confirmó la noticia, pero reveló que no pueden dar ningún tipo de detalles al respecto.