Rosario Sasieta sobre Christian Cueva: “Me dolió que haya dejado de pagar el seguro universitario”

En medio del último conflicto que inició Pamela López contra Christian Cueva, por insinuar que ‘Aladino’ se contactó con Paul Michael mediante las redes sociales en presunto estado de ebriedad, la abogada de la madre de los hijos del jugador de Emelec, Rosario Sasieta, visitó las instalaciones de Todo Se Filtra.

Durante su conversación con Kurt Villavicencio, la exministra de la Mujer aseguró que hasta el momento a la defensa legal de Pamela no les ha llegado nada al respecto de la supuesta carta notarial que envió el futbolista peruano. “Como estudios de abogados no hemos recibido el contenido de la carta. No nos ha llegado nada”.

LAMENTÓ PAGO DEL SEGURO UNIVERSITARIO

Rosario Sasieta no iba a dejar pasar la oportunidad sobre la cancelación del pago del seguro universitario, y lamentó la cancelación de costeo de este documento importante para los tres hijos que tienen en común.

“Recordemos que había un seguro para los chicos universitario, eso me dolió en el alma (que dejará de cancelarlo). El padre podía pagarlo, pero retiro todo el dinero. Solo ha dejado otro tipo de seguro (para sus hijos)”, comentó.