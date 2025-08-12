Laura Spoya muestra apoyo a Suheyn Cipriani: “Todos los agresores deben estar en la cárcel”

En el último programa de El Valor de la Verdad, Suheyn Cipriani, contó pasajes inéditos de su vida amorosa con César Vega, donde el salsero habría agredido en varias ocasiones a la exreina de belleza, llegando los problemas hasta las autoridades policiales.

Ante esta situación, la conductora de Al Sexto Día, Laura Spoya, fue consultada por un equipo de Todo Se Filtra, y mostró su apoyo al exmiss Perú, dejando en claro que está en contra de cualquier tipo de agresión, vega de donde venga.

“Toda mi solidaridad con ella porque ha vivido también etapas de violencia durante su relación. Entonces, si mi total apoyo. Todos los violentadores para mí deberían estar en la cárcel. Ella tiene pruebas y videos, el tema es bastante fuerte”, comentó.

MIMP MUESTRA SU APOYO A SUHEYN CIPRIANI

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Fanny Montellanos, en comunicación con La Noche Habla, también decidió pronunciarse y enfatizó que desde la institución le brindaron el respaldo a Suheyn Cipriani por el momento complicado que vivió.