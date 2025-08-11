Álvaro Rod sobre agresiones de César Vega a Suheyn Cipriani: “Estoy en contra de la violencia”

El último domingo, El Valor de la Verdad tuvo como invitada a Suheyn Cipriani, expareja de César Vega, quien hizo increíbles confesiones del salsero, donde muchas veces vivió episodios de agresión con el padre de su hijo.

Ante esta situación, un equipo de Todo Se Filtra, decidió conversar con Álvaro Rod, quien no decidió pronunciarse al respecto de este caso, pero mostró su postura en contra de las agresiones entre parejas.

“Estoy en contra de la violencia. No tengo palabras para eso, prefiero no opinar de la vida privada de otras personas. Creo que cada uno es responsable de sus actos. Por ser personas públicas, tenemos que ser responsables con lo que hacemos”, mencionó.

INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES

De acuerdo a la expareja de Samantha Batallanos, los órganos de justicia deberían profundizar en el caso de las agresiones de César Vega a Suheyn Cipriani, y enfatizó que de ser necesarios las instancias judiciales tendrían que intervenir para esclarecer los hechos.