Darinka Ramírez sobre Jefferson Farfán: “El último recuerdo que tiene mi hija de él, es gritándome”

En medio de la segunda cita de conciliación entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán por el bienestar de la última hija del exjugador, ni la defensa legal ni el ahora empresario no se presentaron a la reunión para acordar diversos términos.

Ante ello, Darinka mencionó que todo el caso pasará a manos del Poder Judicial (PJ) a pesar de que ambos quieran volver a juntarse. Además, enfatizó que hace mucho tiempo que la pequeña que tiene en común, no es visitada por su padre, de quien tiene un pésimo recuerdo.

“No ha venido nadie (a la conciliación), (por su ausencia) da a entender que no le importa mi hija. Vamos a tener que ir al Poder Judicial (…) El último recuerdo que tiene mi hija de su padre, es gritándome, nada más”, mencionó para las cámaras de Todo Se Filtra.

NO CUMPLIÓ SU PALABRA

De acuerdo a Darinka Ramírez, Jefferson Farfán no cumplió su palabra de regalarle más de 10 mil juguetes a su hija, después de que le rompiera uno de sus accesorios favoritos de su pequeña, por lo que, no le tomaría importancia a su primogénita.