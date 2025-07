Yaco Eskenazi brinda apoyo Korina Rivadeneira por tocamiento en circo: “No debería volver a pasar”

El último fin de semana, la controversia estuvo en el espectáculo de ‘Los Dioses del circo’ en el Jockey Club, donde Korina Rivadeneira sufrió el tocamiento indebido por parte de uno de los colaboradores de la función.

La situación desató la molestia de diversos personajes del medio local, quienes le brindaron su solidaridad a la esposa de Mario Hart. Uno de los primeros en mostrarle su apoyo ha sido el exchico reality, Yaco Eskenazi, quien saludó el rápido accionar de las autoridades de justicia.

“Se debe haber sentido bastante frustrado (Mario Hart) de no poder haber evitado algo como eso, pero son cosas que pasan y que me parece muy bien la postura que él ha tomado (…) Esperemos que no se la atención, solo por ser una persona conocida, esto no puede pasar en ningún momento”, aseveró el también actor.

NATALIE VÉRTIZ BRINDA APOYO A KORINA RIVADENEIRA

Del mismo modo, la esposa de Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz también decidió brindarle su muestra de apoyo a Korina Rivadeneira. “Toda mi solidaridad para Korina Rivadeneira porque nadie debería pasar un momento incómodo”.