Paul Michael revela que sufrió accidente de tránsito: “Me rompí el diente”

Tras haber sido presentado como nuevo integrante de Orquesta Candela, el saliente de Pamela López, Paul Michael acompañó a la agrupación a una radio local para celebrar un año más de un programa conducido por Edwin Sierra.

Al tenerlo cerca, un equipo de Todo Se Filtra, decidió consultarle al exintegrante de La Combinación de La Habana su ausencia en Préndete y mencionó que tuvo unos contratiempos tras haber sufrido un accidente.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON EL ‘COLÁGENO’?

En declaraciones, Paul Michael reveló que tuvo una colisión automovilística que le perjudicó su imagen, por lo que se retrasó su llegada al programa de Panamericana Televisión conducido por Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rocío Miranda.

“Tuve un accidente. Vi que estaban preocupados. Tuve un accidente con mi carro. Me rompí el diente, pero me ya me lo pegué porque no tuve tiempo para ir al dentista. Me choqué, pero gracias a dios estoy bien”, manifestó el popular ‘colágeno’.