Darinka Ramírez sobre Farfán: “No quiere ir al departamento donde vivo con su hija”

En medio del conflicto que surgió entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán, la madre de su última hija estuvo presente en Todo Se Filtra, donde conversó con Kurt Villavicencio sobre el vínculo que tiene ahora con el exjugador.

Durante la conversación que inició con Kurt, Darinka aseguró que por el momento Jefferson no ha ido a ver a su pequeña a la casa donde viven, debido a que no quiere que se generen algunas especulaciones.

“Yo le he propuesto que vaya a ver a su hija por medio de los abogados. No quiere ir al departamento donde yo estoy, pero yo tampoco quiero que mi hija salga, porque está chiquita (…) Le indique a su abogada que no estaría presente yo”, comentó.

MENSUALIDAD QUE TRANSFIERE JEFFERSON FARFÁN

De acuerdo a lo revelado por Darinka Ramírez en Todo Se Filtra, Jefferson Farfán le transfiere una mensualidad que no superan los S/9 mil como se especulaba en algunos momentos. Sin embargo, al parecer este monto no sería suficiente, debido a que lo destina para el alquiler de la vivienda, pago a la nana y gastos personales de la pequeña.