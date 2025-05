Haydée Raymundo denuncia a Max Castro por uso de sus canciones: “Lo hace desde el 2013”

Mientras existen peleas en Chollywood, la música peruana no se queda atrás. La cantante y conductora del programa ‘La cajita musical’, Haydée Raymundo denunció a su colega Max Castro, por utilizar sus pistas desde hace mucho tiempo atrás, sin su permiso.

“Esto no viene de ahora. No es solo una canción, sino son varias, las cuales desde el 2013 el viene trabajando con mis obras musicales (…) Yo a veces dejaba (que lo utilicen) porque también son artistas (…) Nunca me ha pedido permiso”, comentó en Todo Se Filtra.

SE COMUNICARON CON ELLA PARA USAR SUS PISTAS

De igual manera, Haydée Raymundo mencionó que, si Max Castro se comunicaba con ella para poder llegar a un acuerdo de permiso, lo autorizaba, al igual como lo hizo hace tiempo atrás Dina Páucar, quien en sus presentaciones usa sus pistas musicales.

“Por su puesto (hubiese autorizado). Te pongo el caso de Dina Páucar, quien ha grabado mis obras musicales. Ella me ha llamado gentilmente y educadamente, y se lo he concedido”, manifestó la conductora de ‘la cajita musical’.

Finalmente, la cantante folclórica con papeles en mano expresó que Castro por cada presentación que realiza canta cinco canciones. De igual manera, sostuvo que estaría subiendo las pistas a las plataformas digitales donde se está beneficiando monetariamente.