Víctor Angobaldo denuncia que le vaciaron sus cuentas bancarias: “No tengo plata”

Los casos de inseguridad ciudadana no solo afectan a los pobladores, sino que también a los personajes de Chollywood. El íntimo amigo de Shirley Cherres, Víctor Angobaldo denunció que le vaciaron sus cuentas bancarias.

En conversación con un equipo de Todo Se Filtra, Angobaldo contó que el dinero que estaba ahorrando iba a ser destinado para una operación que tenía planeado someterse en las próximas semanas, sin embargo, en estos momentos no tiene nada para costear el tratamiento.

“He ido al banco y me han vaciado mi tarjeta. No tengo plata, se han llevado todo mi dinero (…) Me han dejado sin nada. Hablé con los señores del banco y me han dicho que ya le van a dar algún tipo de solución a mi problema”, comentó.

NECESITA UNA OPERACIÓN DE EMERGENCIA

Víctor Angobaldo contó que necesita ingresar al quirófano de emergencia, debido a que tiene una obstrucción en la garganta que lo imposibilita respirar con normalidad, por lo que, no puede realizar sus actividades con normalidad.