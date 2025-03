Vanessa Soto tras asesinato de su pareja: “Con una bala en el brazo fui a su velorio”

Tras el atentado que sufrió Vanessa Soto en Lima Norte, que terminó con la vida de su pareja, la popular ‘Chinita de la Salsa’ contó los complicados momentos que vivió cuando se convirtió en una víctima más de la inseguridad ciudadana que vive el país diariamente.

En conversación con Kurt Villavicencio para Todo Se Filtra, la cantante reveló que a pesar de las heridas que tenía producto a la balacera que criminales arremetieron contra ella y su novio, se dio valor para darle un último adiós a la persona que la acompañó por varios años.

“A nosotros nos acribillaron. Me quedé en shock, sentía que mi vida no tenía sentidos en ese momento. Lo único que me pudo levantar fue mi familia. Yo estaba baleada aún así me salí del hospital y fui al velorio de él porque quería despedirme de él (novio) con una bala en el brazo (…) Del velorio me fui directo al hospital”, mencionó.

SIGUEN LOS MENSAJES EXTORSIVOS EN SU CONTRA

A pesar de que las autoridades indicaran que los casos criminales en el Perú están siendo controlados, Vanessa Soto manifestó que continúan los mensajes extorsivos no solo en su contra, sino que también su familia se ha convertido en víctima de la delincuencia.

“Dejaron hace poco en la casa de mi mamá una dinamita. La verdad ahorita trato de moverme a todos lados con mi seguridad (…) Aún recibo extorsiones, la verdad que te piden plata como si uno fuera millonario y ya está cansado de todo esto”, precisó.