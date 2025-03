Marisol tras asesinato de Paul Flores: “A veces salimos de casa y no sabemos si regresaremos”

El asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, mejor conocido como ‘El ruso’ conmocionó al mundo de la música, por lo que diversos artistas alzaron su voz de protesta contra las autoridades, ya que se sienten desprotegidos.

Tras este hecho, la cantante Marisol se pronunció al respecto del crimen contra su colega y aseguró que muchas personas que se dedican al mundo del entretenimiento viven con el miedo de no regresar con vida luego de salir a trabajar.

“Me siento muy tocada porque a veces uno sale de las casas, pero no sabemos si vamos a regresar y no solo con ellos, esto pasa con todos los artistas. Estamos en un mundo que no se sabe si regresarás a casa o no”, manifestó la popular ‘Faraona’.

ARMONÍA 10 SUSPENDE SU TRABAJO

Esta perdida en la industria de la cumbia ha hecho que la agrupación Armonía 10, a la cual llegó cuando era muy joven, decidió parar las actividades por cinco días en honor a la memoria de Paul Flores, quien deja en la orfandad un pequeño.