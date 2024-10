Paro Nacional: Trabajadoras sexuales se unieron a la protesta contra la delincuencia

El paro nacional del 23 de octubre congregó a una amplia variedad de gremios, incluyendo transportistas, comerciantes y estudiantes, en una manifestación contra la creciente ola de criminalidad en el país.

Los manifestantes se concentraron en varios puntos de Lima Metropolitana y marcharon por las principales vías en dirección al Congreso, exigiendo la derogación de la ley 32108.

Entre los participantes, destacó la presencia del gremio de trabajadoras sexuales, quienes exigieron justicia por las meretrices asesinadas a manos de mafias que cobran cupo.

PRIMERAS EN ALERTAR

Ángela Villón Bustamante, presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales, expresó que fueron ellas las primeras en alertar sobre la presencia de organizaciones criminales que extorsionan a las meretrices por ocupar espacios en la vía pública.

"Nosotras fuimos las primeras afectadas. Estas mafias vinieron y empezaron a matarnos luego de mostrar que no estábamos de acuerdo en pagar cupo. Tenemos un gobierno que no le importa nada; pareciera que con ellos no es. Queremos que se derogue la ley 32108", declaró Villón.