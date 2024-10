Carlos Cacho y Manolo Rojas defienden a Andrés Hurtado tras su prisión preventiva

Carlos Cacho y Manolo Rojas se pronunciaron ante las cámaras de Todo se filtra sobre la reciente decisión del Poder Judicial de enviar a prisión preventiva a Andrés Hurtado por 18 meses, en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho activo.

Cacho mostró su indignación considerando que Hurtado no debería estar encarcelado mientras otros dos investigados, la fiscal Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei, afrontan el proceso en libertad.

“Él no está sentenciado, no podría estar en un penal. Me parece raro que solo Andrés esté detenido. Ha debido vivir su proceso en libertad como lo han hecho los otros dos acusados. Me parece injusto”, declaró Cacho.

AFIRMÓ SU INOCENCIA

Por su parte, Manolo Rojas, otro amigo cercano de Hurtado, rompió su silencio tras la noticia de la prisión preventiva.

“Es mi amigo, lo quiero mucho, siempre lo voy a querer. Nuestra amistad siempre está ahí, impecable”, afirmó Rojas, quien también expresó su confianza en la inocencia de Hurtado: “Creo en mi amigo, siempre”.