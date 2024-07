Venezolanos residentes en Perú lamentan no poder regresar a su país por crisis política

La crisis política y social que atraviesa Venezuela, agudizada por el cuestionado proceso electoral que dejó a Nicolás Maduro nuevamente en el poder, ha generado honda preocupación y tristeza entre los venezolanos que residen en Perú.

Tal es el caso de Ender Delgado, Mario Mendoza, Katy García y Ana De Meier, quienes fueron entrevistados en "Todo se Filtra" expresaron su sentir ante la situación en su país natal.

TESTIMONIOS

Ender Delgado comentó que su madre le ha manifestado tristeza, ya que en Venezuela "están regulizando el servicio de luz e internet", lo que le impide poder reencontrarse con ella en un futuro cercano.

Por su parte, Katy García, quien lleva 6 años viviendo en Perú, señaló que la mayoría de sus familiares se encuentra en Venezuela y que la situación que atraviesan es "muy difícil", con personas muriendo, lo que le genera mucha angustia.

En esa misma línea, Mario Mendoza, también residente en Perú desde 2019, relató las penurias que vivía en Venezuela, donde "no había transporte, no había luz" y el dinero no alcanzaba para comprar alimentos. "Mi cuerpo está aquí, pero mi mente y corazón están en Venezuela con mi familia", expresó.

Finalmente, Ana De Meier tuvo la oportunidad de traer a sus hijos y a su madre a Perú antes de que la situación empeorara en su país. Sin embargo, manifestó que le "duele en el alma ver esta situación" y cómo "dos hermanos se pelean por el tema político".