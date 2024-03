¡Qué buena sazón! Deysi Araujo prepara un delicioso ceviche por Semana Santa

Durante la conmemoración de Semana Santa, la reconocida modelo y vedette peruana Deysi Araujo cautivó a las cámaras de Todo Se Filtra al demostrar su destreza en la cocina al preparar un exquisito ceviche.

"Tenemos todos los ingredientes frescos y todo lo necesario para hacer el mejor ceviche", afirmó Araujo mientras compartía sus secretos culinarios.

Sin embargo, durante la entrevista, en un pequeño momento de distensión, Araujo sorprendió al coquetear con el chef y agregarle un toque de sazón a la situación.

"Hay que ponerle un poco de sabor para darle un toque especial, un poco de música a la cocina", bromeó la pelirroja mientras disfrutaba del proceso de preparación.

DURO PASADO

Además de deleitar a los comensales con sus habilidades culinarias, Araujo compartió con sinceridad sus experiencias pasadas de discriminación.

"Habían muchas chicas conocidas que me hacían la vida imposible, me llamaban 'la muda', 'ahí viene la llama', 'apesta a queso', era terrible, yo me sentía fatal", confesó la vedette.

A pesar de estos desafíos, Araujo destacó que su mayor motivación es su hijo, a quien se esfuerza por brindarle un futuro mejor.