Kurt Villavicencio manda 'chiquita' a Mauricio Diez Canseco: "Para dejando hijos a las exparejas"

Durante una conferencia de prensa, Mauricio Diez Canseco, reconocido conductor de televisión, anunció la llegada de su séptimo hijo junto a su esposa Daylin Curbelo.

Ante este anuncio, Kurt Villavicencio, también presentador de televisión, no dudó en expresar su opinión y lanzar fuertes críticas hacia Diez Canseco.

Villavicencio señaló que no comprende las decisiones de Mauricio Diez Canseco en cuanto a la paternidad. "No sé qué le pasa por la cabeza a Mauricio. Cuando uno desea tener hijos, se planifica y se toman todas las medidas necesarias. Pero él se casa, se separa, se divorcia y deja hijos con sus exparejas", precisó el presentador.

Aunque Kurt Villavicencio confesó que no ha tenido hijos por elección personal y no planea hacerlo, manifestó que no seguiría el mismo camino que Mauricio Diez Canseco, a quien acusó de utilizar la paternidad como una estrategia de marketing para promocionar su local.

El presentador enfatizó que tener hijos conlleva una gran responsabilidad y que el dinero no es lo único que se debe brindar. "No haría algo así. La responsabilidad es tan grande. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero aquí parece que es una estrategia de marketing para promocionar su local", expresó Villavicencio.

MUCHAS INTERROGANTES

Además, Kurt Villavicencio planteó interrogantes sobre la relación actual entre Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo. Cuestionó si su relación sentimental es sólida, ya que considera que Diez Canseco acapara la atención en sus declaraciones y deja a Curbelo en segundo plano.

Asimismo, generó especulaciones al preguntar cuánto le habrían pagado a Daylin para que asistiera a la conferencia de prensa del día lunes.