Monique Pardo tras sufrir un problema en el corazón: "No vino nadie a ayudarme"

La talentosa y reconocida Monique Pardo ha inquietado a sus seguidores al compartir un mensaje impactante sobre su delicado estado de salud en las redes sociales.

En sus declaraciones, la cantante de 'Caramelo' confiesa encontrarse en una situación crítica y expresa su sentir de abandono por parte de algunas autoridades en medio de sus adversidades.

"En la noche me puse grave, mi corazón se alteró, no podia respirar, pero no vino nadie de Padomi, no me quedaba como comunicarme, pero en essalud me ayudaron", contó en Todo se Filtra.

La artista, además, compartió con sus seguidores que, debido a su edad y problemas de salud, le resulta imposible trabajar para costear los tratamientos que requiere.

VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

La difícil situación de Monique Pardo se agudiza al rememorar episodios anteriores, entre ellos amenazas y llamadas extorsivas.

"Hace poco me extorsionaron, he sufrido demasiado... fueron dos quienes me llamaron, para mí es terrible recordarlo", contó.

Aunque pudo superar estos desafíos gracias a la intervención de las autoridades policiales. "Corrí a la comisaría y me atendió el comandante, él escucho todo y luego me quitó el celular para recalcarle a los delincuentes que yo no me encontraba sola", comentó.