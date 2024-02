Karla Tarazona denuncia acoso tras ampay de Christian Domínguez: "Dos carros me venían siguiendo"

Tras el ampay de Christian Domínguez junto a Mary Moncada, los programas de espectáculos han estado buscando declaraciones de la conductora de "Préndete", Karla Tarazona. Sin embargo, ella ha anunciado en vivo que no brindará declaraciones por respeto a sus hijos con Domínguez.

Durante una entrevista en el programa "Todo se Filtra", Kurt Villavicencio conversó en vivo con Tarazona y denunció los actos que generan incomodidad, ya que las personas se encontraban frente a la vivienda de la conductora.

"He dicho que no hablaré del tema por respeto a mis hijos y a los de Christian. No me parece posible que vengan a la puerta de mi casa y que mis hijos vean este tipo de situaciones", declaró Tarazona.

La conductora mencionó que, a pesar del escándalo protagonizado por el padre de su hijo, no le negará a Domínguez la posibilidad de ver a su primogénito.

"No le cerraré las puertas. Yo no tengo que dar declaraciones sobre su vida personal, él sí. Y también a su hijo, decirle lo que sucedió, ya que es un niño de 8 años que entiende las cosas", indicó.

MOMENTOS DE INCOMODIDAD

Tarazona también relató los momentos de angustia que ha vivido al ser seguida. "He tenido dos carros siguiéndome desde mi casa hasta el grifo. O sea, yo no voy a hablar del tema. Ya lo he dicho ayer, no tengo por qué opinar", afirmó.

La conductora manifestó que no le molestaría que la busquen en el canal televisivo para entrevistarla, pero sí le incomoda que vayan a la puerta de su vivienda para tocar un tema que no le compete.