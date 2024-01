Claudia Portocarrero se quiebra ante la situación de Dilbert Aguilar

La noticia sobre la delicada situación de salud del popular cantante de cumbia, Dilbert Aguilar, ha conmocionado al mundo artístico peruano. Actualmente, Aguilar se encuentra internado en un hospital de Lima, aunque no se ha proporcionado información precisa sobre su condición médica.

Claudia Portocarrero, quien mantiene una estrecha amistad con el artista y además es su expareja, ha compartido algunos detalles sobre cómo se enteró de la situación de Aguilar.

En una entrevista telefónica en Todo se filtra, Portocarrero mencionó que fue informada por una persona que vio a Dilbert en el hospital. A pesar de intentar comunicarse directamente con él, no obtuvo respuesta, y fue la actual pareja de Aguilar quien finalmente respondió a sus llamadas. Portocarrero expresó su preocupación por la salud del cantante y enfatizó el respeto a la privacidad de la familia en estos momentos difíciles.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO EN TODO SE FILTRA?

"Me enteré a través de alguien que estuvo presente en el hospital y me comentó que habían visto a Dilbert. Intenté comunicarme con él, pero no logré obtener respuesta. Finalmente, fue Jazmín (su pareja actual) quien me atendió. Le pregunté por el estado de salud de Dilbert, pero no obtuve respuesta. Empecé a buscar en diferentes hospitales hasta encontrar información sobre su situación", explicó Portocarrero.

"Es importante respetar la decisión de la familia de mantener este asunto en privado. No puedo hablar mal de la madre de la hija de Dilbert. Si prefieren no hacer comentarios, debemos respetarlo. Es una situación delicada. La familia se encuentra viajando hacia Lima", concluyó.