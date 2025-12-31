Karla Tarazona y Christian Domínguez anuncian el fin de Todo Se Filtra: “Es un día nostálgico”

Después de dos años de haber estado en la programación de Panamericana Televisión desde las 4:15 p.m. hasta las 5:40 p.m. Karla Tarazona y Christian Domínguez anunciaron el fin de Todo Se Filtra, programa al que llegaron a conducir hace menos de tres meses.
En medio de la despedida, el líder de la Gran Orquesta Internacional decidió tomar la palabra y agradecer a todos los integrantes de TSF por el contenido que mostraron durante estas dos temporadas. Además, precisó que es un día triste para él y Karla. “
“Nosotros (Christian y Karla) tendremos el honor y el placer de poder despedirnos. Definitivamente es un día nostálgico porque es un programa donde mucha gente ha trabajado arduamente, realizando notas y enlaces”, mencionó.
KARLA TARAZONA LE DEDICA MENSAJE A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ
En este último programa de Todo Se Filtra, Karla Tarazona decidió decirle un mensaje a Christian Domínguez, asegurando que ha sido un buen partner. “Quiero agradecerte por ser mi compañero de aventuras dentro y fuera de cámaras”.