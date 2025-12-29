Karla Tarazona revela que Christian Domínguez dejará la conducción: “Una novela te quitó el trabajo”

El año se acaba y al parecer también la presencia de Christian Domínguez en la conducción de Todo Se Filtra, después de las revelaciones de Karla Tarazona en la última edición, asegurando que el cantante dará un paso al costado del programa.

¿QUÉ DIJO KARLA?

De acuerdo a lo revelado por Karla, Christian se quedaría sin trabajo, debido a la nueva novela que emitirá Panamericana Televisión a partir del lunes 5 de enero a las 4:30 p.m. titulada Saras y Kumud, la cual busca ser una de las preferidas de la audiencia. “Esa novela te quitó la chamba (a Christian Domínguez)".

Al escuchar ello, el líder de la Gran Orquesta Internacional, entre risas, compartió su incomodidad por los comentarios de la madre de sus hijos, asegurando que espera que la nueva propuesta de PTV reciba un apoyo. “Ojalá les dure”.

Cabe recalcar que Christian Domínguez aseguró que Karla Tarazona aún mantiene contrato con Panamericana Televisión; sin embargo, el propio cantante confesó que hasta el momento no ha firmado una renovación. ¿Se quedará en el canal?