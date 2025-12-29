Cantante de Los Conquistadores de la Salsa niega ser el padre de la hija de Darinka Ramírez

Luego de la publicación de Darinka Ramírez en Navidad anunciando que se encuentra esperando su segunda hija, muchos cibernautas relacionaron a la influencer con un cantante de Los Conquistadores de la Salsa, asegurando que Alberto Cotrina era el progenitor.

SALSERO SALIÓ A RESPONDER

Tras este hecho, el conductor de Todo Se Filtra, Christian Domínguez, decidió comunicarse por medio de una videollamada con el salsero, quien negó plenamente que haya tenido algo con la expareja de Jefferson Farfán.

“Son especulaciones, más nada. Yo estoy normal, tranquilo, tú sabes cómo son las cosas”, declaró en un primer momento, causando que Christian le consultara sobre la situación de su pareja, a lo que el popular ‘Albertico’ contestó. “Mi esposa lo tomó relax”.

Aunque el integrante de Los Conquistadores de la Salsa mencionó que él junto a su novia, son amigos de Darinka Ramírez, Karla Tarazona le preguntó si conocían al padre de su segunda pequeña a lo que el salsero negó saber quien es el progenitor. “No lo conozco”.