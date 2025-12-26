Rituales de fin de año: recomendaciones clave antes de comprar amuletos para el 2026

A pocos días de despedir el 2025, el Barrio Chino de Lima vuelve a convertirse en uno de los puntos más concurridos por quienes buscan atraer prosperidad, protección y equilibrio para el Año Nuevo 2026. Entre galerías y puestos especializados, comerciantes ofrecen inciensos, esencias, baños de florecimiento y amuletos que, según la tradición oriental y popular, ayudan a encaminar los deseos de abundancia, amor y buena fortuna desde las primeras horas del nuevo año.

Los productos más solicitados están vinculados al dinero, los negocios y la apertura de oportunidades. Inciensos como “llama dinero”, “llama clientes”, “abre caminos”, sándalo, mirra y lluvia de oro figuran entre los favoritos, tanto en varitas tradicionales como en presentaciones más modernas, como conos tipo cascada. También hay alternativas sin humo, como esencias aromáticas y baños de florecimiento, pensados para personas sensibles o para reforzar los rituales sin necesidad de quemar incienso.

Año Nuevo 2026: amuletos, ubicación y rituales más buscados en el Barrio Chino

Además de los aromas, los amuletos ocupan un lugar central en las compras de fin de año. Monedas, caballos, elefantes, pirita, cofres y colgantes son recomendados para llevar en la billetera, la mochila o colocar en espacios específicos del hogar o del negocio. Los vendedores insisten en que no basta con adquirirlos: su efectividad depende de la correcta ubicación y del momento de uso, especialmente desde la medianoche del 1 de enero. También se advierte evitar objetos rotos, espejos dañados o relojes que no funcionen, ya que, según estas creencias, simbolizan estancamiento y mala energía.

Pulseras de siete chakras, amuletos de protección como San Benito y colgantes de acero completan la oferta, con precios accesibles que van desde los 8 y 10 soles. Los comerciantes recalcan que cada persona debe elegir de acuerdo con su objetivo —dinero, salud, amor o protección— y consultar antes de comprar. Así, el Barrio Chino se consolida nuevamente como un referente para quienes, desde la tradición y la fe popular, buscan empezar el 2026 con el pie derecho.